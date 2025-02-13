'ECB politikayı kademeli gevşetmeli'

ECB'nin geçtiğimiz Haziran ayından bu yana beş kez faiz indirimine gitmesi ve ekonomideki kötü gidişat nedeniyle önümüzdeki aylarda daha da fazla faiz indirimine gideceğinin sinyalini vermesi, %2.75 olan gösterge faiz oranını ne kadar düşürebileceğine dair spekülasyonları körüklüyor.

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Ekonomistler, büyümeyi ne canlandıran ne de yavaşlatan nötr faiz oranını goldilocks duruşu olarak görüyor.

ECB geçen hafta bu seviyenin %1.75 ila %2.25 arasında olabileceğini gösteren bir araştırma raporu yayınladı. Ancak Nagel, birçok meslektaşı gibi nötr oranı küçümsedi ve kesin seviyesi konusundaki belirsizlik göz önüne alındığında çok kullanışlı olmadığını savundu.

Nagel, Londra'da yaptığı bir konuşmada, "Nötr orana ne kadar yaklaşırsak, kademeli bir yaklaşım benimsemek o kadar uygun hale geliyor" dedi.

Nagel, Bundesbank'ın nötr oran için kendi tahmininin %1,8 ile %2,5 arasında olduğunu, bir sonraki indirimin ECB'yi zaten nötr orana götürebileceğini ya da hala birkaç adım uzakta olabileceğini sözlerine ekledi.