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28.08.2020 - 17:04 | | AA

ECB, Romanya ve Hırvatistan Merkez Bankalarıyla repo hattını uzattı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Romanya Merkez Bankası (BNR) ve Hırvatistan Merkez Bankası (HNB) ile oluşturulan repo hatlarının 6 ay uzatıldığını bildirdi.

ECB, Romanya ve Hırvatistan Merkez Bankalarıyla repo hattını uzattı
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ECB’den yapılan açıklamada, iki bankanın Kovid-19 şokundan dolayı finansal piyasaların aksamadan çalışmasına yönelik BRN için 2 milyar avro ve HNB için de 4,5 milyar avroluk repo imkanının Haziran 2021’e uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, repo hatlarının ilk başta 31 Aralık 2020’ye kadar kalması için açıldığı belirtilerek, hattın amacının da merkez bankalarının ülkedeki finansal kurumlara avro likiditesi sağlaması olduğu vurgulandı.

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