'ECB sabırlı ve temkinli davranmalı'

Philip Lane, enerji ve diğer malların arzlarında bir şokun enflasyondaki cari yükselişi yönlendirdiğine işaret ederek ECB'nin sabırlı, temkinli davranması gerektiğini söyledi.

ECB'nin Euro Bölgesi'nde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı sağlama sorumluluğunu yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu belirten Lane, "Karşı karşıya kalınan negatif arz şoku karşısında, enflasyonun hedef seviyeye dönmesi uzayabilir" diye konuştu.

Karşı karşıya kalınan zorluklara Yönetim Konseyi'nin esnek bir şekilde yanıt vermeye devam edeceğini, ihtiyaç olduğunda yeni enstrümanlar düşüneceğini belirten Lane, ekonomik aktivite ve istihdam potansiyel seviyelerinde kaldığı sürece uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinin de hedef seviyede çıpalı kalmaya devam edeceklerini, enflasyonun hedef seviyeye geleceğini savundu.