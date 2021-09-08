ECB: Sıkılaştırma beklenenden erken yapılabilir
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Robert Holzmann, bankanın para politikası sıkılaştırmasının piyasa beklentilerinden erken yapılabileceğini belirtti.
08.09.2021 - 11:12 | | Foreks
Holzmann, "Piyasa uzmanlarının büyük bölümünün tahmin ettiğinden daha erken zamanda para politikasında normalleştirme noktasında olabiliriz" ifadelerini kullandı.
Holzmann, yönetici küresel arz sıkışıkları bağlantılı enflasyon baskılarının fiyatlar üzerinde baskı yaratabileceği uyarısında da bulundu.