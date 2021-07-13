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'ECB sıkılaştırma hatasını tekrarlamayacak'

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, "Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçmişte yaptığı para politikasını erken sıkılaştırma hatasını tekrarlamayacak." dedi.

13.07.2021 - 11:24 |
'ECB sıkılaştırma hatasını tekrarlamayacak'

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, para politikasını vaktinden önce sıkılaştırma yönünde geçmişte yapılan hataların tekrarlanmayacağını söyledi.

ECB Başkanı, Financial Times'a verdiği demeçte ECB'nin yeni stratejisinde yer verilen "sürekli, ısrarcı" ifadesinin geçmişte görülen erken parasal sıkılaştırmanın olamayacağının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Lagarde, "Şimdi, ispat ettiğimiz ısrarcılığın, kararlılığın Euro Bölgesi'nde enflasyonu canlandırmada arzu ettiğimiz etkiyi yapmakta olduğunu göstermenin zamanı" dedi.

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