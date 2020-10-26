ECB: Sorunlu kredilerde artış olacak

De Cos, koronavirüs krizi devam ederken bankaların temettü politikalarına ilişkin olarak dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı ve bu konuda "ihtiyatlı davranmaları" gerektiği konusunda da uyardı.

İspanya'nın merkez bankası olan İspanya Ulusal Bankası Başkanı De Cos, İspanya ve genel olarak Avrupa Birliği'nde potansiyel bir banka konsolidasyonu öngördüğünü ve bu hareketin karlılığı artıracağını vurguladı.