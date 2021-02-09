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09.02.2021 - 07:13 | | Foreks

'ECB teşvik politikalarını devam ettirecek'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "ECB teşvik politikalarını devam ettirecek, ancak hükümetler de harcamaları sürdürmeliler." dedi.

'ECB teşvik politikalarını devam ettirecek'
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Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin resesyonun vurduğu ekonomiyi desteklemek için teşviklerini uygulamada tutmaya devam edeceğini, ancak hükümetlerin de harcamaya devam etmelerdi gerektiğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Lagarde, "Hem ulusal seviyede hem de Avrupa seviyesinde mali politika toparlanmanın desteklenmesi için kritik önemde olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Lagarde ayrıca, yeni nesil AB fonu olarak bilinen AB toparlanma fonunun orijinalde öngörüldüğü takvim ile uygulanması halinde büyümenin bu yıl artırılabileceğini de vurguladı.

Lagarde konuşmasında, "Çekirdek fiyat baskılarının zayıf talebe, düşük ücret baskılarına ve eurodaki değerlenmeye bağlı olarak bastırılmış olmaya devam etmeleri muhtemel. Bizim olumlu finansal şartları koruma taahhüdümüz cari ortamda kritik önemde" ifadelerine de yer verdi.

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