'ECB teşvikleri kademeli olarak geri alınmalı'

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesi otoritelerinin parasal ve mali teşviklerini zamanı geldiğinde kademeli olarak geri almaları gerektiğini söyledi.

Katıldığı online etkinlikte açıklama yapan Guindos, olumlu finansal koşulları korumaya devam edeceklerini ancak teşviklerin çok uzun süre yürürlükte kalmasının iflastaki şirketleri yapay olarak hayatta tutması ile Euro Bölgesi ekonomisinin zombileşmesine neden olabileceğini ifade ederek "Buna izin verilmemeli" dedi.

Öte yandan Guindos, AB toparlanma fonunun gereksiz olarak ertelenmemesi gerektiğini de vurguladı.