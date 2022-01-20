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ECB toplantı tutanakları yayınlandı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyeleri, enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde öngörülenden uzun süre kalma riski gördüklerini dile getirdi ve ECB'nin para politikası verilerine göre yeniden ayarlama kapasitesini sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

20.01.2022 - 16:19 |
ECB toplantı tutanakları yayınlandı

ECB'nin 15-16 Aralık'ta yaptığı yönetim konseyi toplantısının yayınlanan tutanakları, politika yapıcıların enflasyonun hedefin üzerinde takılıp kalma riski gördüklerini ve bankanın para politikasını sıkılaştırma veya gevşetmeye eşit şekilde açık olması gerektiğini ifade ettiklerini gösterdi. 

15-16 Aralık toplantısında kararlar oy birliği ile alınsa da, yayınlanan tutanaklar politika yapıcıların enflasyon görünümü konusunda görüş ayrılıkları yaşadıklarını ortaya koydu. Politika yapıcıların bir kısmı enflasyonun beklentileri aşma riski olduğunu vurguladı.

Tutanaklarda, "Enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek kalma senaryosu göz ardı edilemez. 2023 ve 2024 yılı enflasyonu için temel projeksiyon halihazırda yüzde 2'ye göreceli olarak yakın ve projeksiyon için riskin yukarı yönlü olduğu, enflasyonun kolaylıkla yüzde 2'nin üzerine dönebileceği değerlendiriliyor" ifadelerine yer verildi.

ECB tutanaklarında ayrıca, "Yönetim konseyi, enflasyonun orta vadede yüzde 2 seviyesinde istikrar sağlaması için tüm enstrümanları her iki yönde ayarlamaya istekli olduğunu vurgulamalı" denildi. 

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