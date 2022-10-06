ECB toplantı tutanakları yayınlandı

Tutanaklardaki açıklamalara göre ECB zayıf büyümeye mal olsa bile enflasyonun olağanüstü yüksek seviyelere saplanıp kalmaması için agresif politika sıkılaştırmaya yöneldi.

ECB bu toplantıda beklentilerin üzerinde 75 baz puan faiz artırırken, tutanaklarda enflasyonda hızlı artışın çıpadan kurtulma riski oluşturduğu belirtildi.