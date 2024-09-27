ECB Tüketici Beklenti Anketi yayınlandı

ECB Tüketici Beklenti Anketi Ağustos ayı verileri yayımlandı. Anket sonucuna göre, önümüzdeki 12 ay boyunca enflasyona ilişkin medyan beklentiler, daha önce %2,8 olan seviyeden %2,7'ye geriledi ve Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesinde kaldı.

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Üç yıl sonraki enflasyona ilişkin medyan beklentiler Ağustos ayına göre 0,1 puan düşerek %2,3'e geriledi ve Haziran seviyelerine geri döndü.

Tüketici nominal gelir büyüme beklentileri Haziran ayındaki %1,1'den %1,2'ye yükseldi. Önceki 12 ayda nominal harcama büyümesi algıları Temmuz ayındaki %5,4 ve Haziran ayındaki %5,8'den %5,2'ye düştü.

Önümüzdeki 12 ay için ekonomik büyüme beklentileri Temmuz ayındaki -%1,0'a kıyasla daha az negatif hale gelerek -%0,9'da kaldı. Bu arada, önümüzdeki 12 ay için işsizlik oranı beklentileri Temmuz ayındaki %10,6'dan %10,4'e düştü ve bu serinin başlangıcından bu yana en düşük seviyesi oldu.