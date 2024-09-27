ECB Tüketici Beklenti Anketi yayınlandı
Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından düzenlenen bir anket, önümüzdeki 12 aya ilişkin ortalama tüketici enflasyon beklentilerinin düştüğüne işaret etti.
ECB Tüketici Beklenti Anketi Ağustos ayı verileri yayımlandı. Anket sonucuna göre, önümüzdeki 12 ay boyunca enflasyona ilişkin medyan beklentiler, daha önce %2,8 olan seviyeden %2,7'ye geriledi ve Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesinde kaldı.
Üç yıl sonraki enflasyona ilişkin medyan beklentiler Ağustos ayına göre 0,1 puan düşerek %2,3'e geriledi ve Haziran seviyelerine geri döndü.
Tüketici nominal gelir büyüme beklentileri Haziran ayındaki %1,1'den %1,2'ye yükseldi. Önceki 12 ayda nominal harcama büyümesi algıları Temmuz ayındaki %5,4 ve Haziran ayındaki %5,8'den %5,2'ye düştü.
Önümüzdeki 12 ay için ekonomik büyüme beklentileri Temmuz ayındaki -%1,0'a kıyasla daha az negatif hale gelerek -%0,9'da kaldı. Bu arada, önümüzdeki 12 ay için işsizlik oranı beklentileri Temmuz ayındaki %10,6'dan %10,4'e düştü ve bu serinin başlangıcından bu yana en düşük seviyesi oldu.