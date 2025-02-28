ECB tutanakları yayınlandı

ECB Yönetim Konseyi'nin Frankfurt'ta 29-30 Ocak 2025'te düzenlediği para politikası toplantısının tutanakları dün yayımlandı.

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Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklar, üyelerin enflasyon konusunda hala bazı endişeler taşıdıklarını ve bu durumun daha fazla politika gevşemesi sinyali verme konusunda temkinli olunmasını gerektirdiğini belirttiklerini ortaya koydu.

Tutanaklarda, "Üyeler dezenflasyonist sürecin yolunda gitmesine rağmen büyüme görünümünün zayıf olmaya devam ettiği konusunda mutabık kaldı… Aralık ayından bu yana risk dengesinin yukarı yönlü değiştiğini gösteren bazı kanıtlar var." ifadeleri de yer aldı.

Piyasa anketlerinin enflasyonun yüzde 2'lik hedefi aşma riskinin hedefin altına düşme riskinden daha ağır bastığını gösterdiği ifade edilen tutanaklarda, piyasa kaynaklı enflasyon telafilerinin bir kısmının hafif yukarı yönlü revize edilmiş olduğu hatırlatıldı.

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ECB'nin tutanaklarında, ekonomik faaliyetlere ilişkin görünümün jeopolitik gerginlikler, Euro Bölgesi'ndeki maliye politikası endişeleri ve son dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarıyla bağlantılı küresel ticarette yaşanan sürtüşmelerden kaynaklanan yüksek belirsizlik nedeniyle "bulanık" olduğu ifade edildi.

Tutanaklarda, "Dezenflasyon süreci yolunda gitmeye devam ettiği sürece, ekonomiyi gereksiz yere engellemekten kaçınmak için politika faizleri nötr bir seviyeye doğru daha da yükseltilebilir." ifadesi yer aldı.

Öte yandan ECB, 30 Ocak'ta, piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı Haziran 2024'ten beri beşinci faiz indirimine giderek, üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü. Banka, mevduat faiz oranını yüzde 3'ten 2,75'e indirmişti.

ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı ise 5-6 Mart'ta yapılacak. Piyasalar, bu toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

Analistler, enflasyonun çok yüksek olduğu ancak ekonominin zayıf kaldığı bir ortamda ECB'nin kontrolü tekrar kaybetmek ile ekonomiyi desteklemek arasında hassas bir denge bulması gerekeceğini belirterek, bankanın yıl içinde iki faiz indirimi daha yaparak mevduat faiz oranını 2025 yılı sonunda yüzde 2'ye çekmesini bekliyor.

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Öte yandan, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi'nde Aralık 2024'te yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 2,5'e çıktı. ECB, ekonominin sağlıklı işlemesi için yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor.

FAİZ İNDİRİMLERİ EURO BÖLGESİ'NDE ŞİRKETLERİN KREDİ TALEBİNİ ARTIRIYOR

Euro Bölgesi'nde, yıllık bazda Aralık 2024'te yüzde 1,7 büyüyen şirket kredileri, ocak ayında yüzde 2 artış kaydetti. Avrupa Merkez Bankası (ECB), ocak ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı.

Buna göre, yıllık bazda Aralık 2024’te revize olarak yüzde 1,7 büyüyen şirket kredileri, ocakta yüzde 2 artış kaydetti. Böylece Euro Bölgesi'ndeki şirketlerin yeni kredilere olan talebi 2,3 artış gösterdiği Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek artışını kaydetti.

Tüketici kredileri ise 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 1,3 arttı. Aralık 2024’te tüketicileri kredileri yüzde 1,1 artmıştı. Ocakta M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 3,6 artışla analistlerin beklentisi olan yüzde 3,8'in altında gerçekleşti.