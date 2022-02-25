ECB, Ukrayna'daki savaşın etkilerini tartıştı

Lagarde, "ECB çok uzun zaman önce planlanmış olan Paris toplantısında önceden belirlenmiş konuların yanı sıra Ukrayna'yı da ele aldı" dedi. ECB Yönetim Konseyi'nin resmi toplantısı 10 Mart'ta yapılacak.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel ise yaptığı açıklamada Ukrayna'daki "şok savaş"ın Euro Bölgesi ekonomisi için görünümü gölgelemekte olduğunu söyledi.

Schnabel açıklamasında, Euro Bölgesi'ndeki cari enflasyon görünümünün para politikası duruşunun kademeli olarak normalleştirilmesini gerektirdiğini de savundu.