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Uzmanpara ECB üyeleri faiz indiriminden memnun
Haberler Uzmanpara ECB üyeleri faiz indiriminden memnun

ECB üyeleri faiz indiriminden memnun

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizleri düşürme kararının erken değil, enflasyonun düşmesinin ardından atılan mantıklı bir adım olduğunu söyledi.

07.06.2024 - 11:11 | | Foreks Haber
ECB üyeleri faiz indiriminden memnun

Nagel, ECB'nin otomatik pilotta olmadığını ve indirime rağmen hala kısıtlayıcı davrandığını da vurguladı. Litvanya Merkez Bankası Başkanı Gediminas Simkus da, ekonominin öngörüldüğü gibi gelişmesi halinde Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl politikayı tekrar gevşetmek için alanı olacağını söyledi.

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Simkus, ücret artışının yüksek kalmaya devam etmesine rağmen, göstergelerin önümüzdeki aylarda yavaşlayacağına işaret ettiğini ve verilerin genel fiyat artışının ECB'nin %2'lik hedefine doğru ilerlediğini açıkça gösterdiğini vurguladı.

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