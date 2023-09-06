ECB üyesinden enflasyon mesajı

Villeroy de Galhau enflasyonu 2025 yılına kadar yüzde 2'ye düşürmenin öncelikleri olmaya devam ettiğini ve enflasyonla mücadelede bazı başarılar elde edilmesine rağmen bu konuda sebat edilmesi gerektiğini söyledi.

Villeroy, BFM Business radyosu'na verdiği demeçte, "Enflasyonla mücadelede ilk başarıları elde ettik ancak sebat etmemiz gerekiyor. 2025 yılına kadar enflasyonu %2'ye düşürmemiz gerekiyor ve düşüreceğiz. Enflasyon Fransız halkı için güçlü bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor ve enflasyonun üstesinden gelmek bizim önceliğimiz" diye konuştu.

Galhau yaptığı açıklamada faiz oranlarının zirveye yakın olmasına rağmen ECB'nin gelecek ve sonraki toplantı için seçeneklerinin açık olduğunu yineledi.

ECB üyesi "Yönetim Konseyi'nde olduğu gibi bir sonraki toplantıda da seçeneklerimiz açık. Faiz oranlarında zirveye yakın ya da çok yakın olduğumuza inanıyorum" dedi.