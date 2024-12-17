ECB üyesinden faiz açıklaması
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, faiz indirimleri hızının her toplantıda veriler ve analizler temelinde belirleneceğini söyledi.
17.12.2024 - 14:08 | | Foreks Haber
Olli Rehn, Euro Bölgesi enflasyonunun ECB'nin %2 hedefinde daha belirgin bir şekilde istikrara kavuştuğunu ve bunun faiz oranlarında daha fazla indirim için zemin hazırlamaya yardımcı olduğunu söyledi.
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Rehn, "Para politikamızın yönü artık net. Faiz indirimlerinin hızı ve ölçeği, gelen veriler ve kapsamlı analizler temelinde her toplantıda belirlenecek." dedi.