ECB üyesinden faiz açıklaması

Olli Rehn, Euro Bölgesi enflasyonunun ECB'nin %2 hedefinde daha belirgin bir şekilde istikrara kavuştuğunu ve bunun faiz oranlarında daha fazla indirim için zemin hazırlamaya yardımcı olduğunu söyledi.

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Rehn, "Para politikamızın yönü artık net. Faiz indirimlerinin hızı ve ölçeği, gelen veriler ve kapsamlı analizler temelinde her toplantıda belirlenecek." dedi.