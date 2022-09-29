ECB üyesinden faiz artırımı çağrısı

ECB'nin ekim ayındaki Yönetim Konseyi toplantısında ciddi faiz artırımına gitmesi gerektiğini söyleyenler arasına Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn de katıldı.

Rehn, ECB'nin ciddi olarak değerlendirilecek bir artırım için faizi 50 veya 75 baz puan yükseltmesi gerektiğini ifade etti.

Finlandiya Merkez Bankası Başkanı konuşmasında küçük faiz artırımlarının enflasyon ile mücadele için yeterli olmadığını, bunun yanı sıra harcamaların artırılmasının enflasyon ile mücadeleye yardım etmediğini savundu ve ECB'nin faizi Noel'e kadar nötr seviyeye çıkarmasını beklediğini vurguladı.