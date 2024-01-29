ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması

Knot, Hollanda devlet kanalı NPO1'e verdiği demeçte enflasyonu 2025 yılında ECB'nin %2'lik hedefine geri getirmek için "inandırıcı bir görünüm" olduğunu söyledi.

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Daha şahin faiz belirleyicileri arasında yer alan Knot, "Bulmacanın eksik olan tek parçası, ücret artışının daha yavaş enflasyona uyum sağlayacağına dair kesin inançtır. Bulmacanın bu parçası yerine oturduğunda faiz oranını biraz düşürebileceğiz" dedi.

Knot, "Sürdürülebilir fiyat istikrarına ancak ücretlerdeki artış %2,5 civarına geri dönerse sahip olabiliriz. Avrupa'daki son ücret artışı %5 seviyesinde. Bu değişmeyecektir" dedi.