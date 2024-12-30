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ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, enflasyondaki son yükselişin ardından ECB'nin bir sonraki faiz indiriminin gerçekleşmesinin daha uzun sürebileceğini söyledi.

30.12.2024 - 09:10 | | Foreks Haber
ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması

Holzmann, Avusturya'da yayınlanan Kurier gazetesine yaptığı açıklamada, "Şu anda herhangi bir faiz artırımı görmüyorum. Ancak bir sonraki faiz indirimine kadar daha fazla zaman geçebilir" diye konuştu.

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Holzmann, "Evet, bazı enerji fiyatlarında yükseliş eğilimi olduğuna dair işaretler var. Ancak enflasyonun nasıl geri dönebileceğine dair başka senaryolar da var" dedi.

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