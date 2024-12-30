ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması

Holzmann, Avusturya'da yayınlanan Kurier gazetesine yaptığı açıklamada, "Şu anda herhangi bir faiz artırımı görmüyorum. Ancak bir sonraki faiz indirimine kadar daha fazla zaman geçebilir" diye konuştu.

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Holzmann, "Evet, bazı enerji fiyatlarında yükseliş eğilimi olduğuna dair işaretler var. Ancak enflasyonun nasıl geri dönebileceğine dair başka senaryolar da var" dedi.