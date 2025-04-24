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ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, ECB'nin daha büyük bir faiz indirimini göz ardı etmemesi gerektiğini söyledi.

24.04.2025 - 14:26 | | Foreks Haber
ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması

ECB üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, ECB'nin daha büyük bir faiz indirimini göz ardı etmemesi gerektiğini belirtti. Bloomberg'e konuşan Rehn, duraklamak için çok az iyi neden olduğunu ve ekonomik risklerin gerçekleşmeye başladığını sözlerine ekledi.

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Jeopolitik ve ticaretten kaynaklanan "yaygın belirsizliğin" yetkililerin bir sonraki adımlar konusunda açık fikirli olmalarını gerektirdiğini belirten Rehn, finansman koşullarının son dönemde sıkılaştığı ve ekonomik büyümeye yönelik risklerin fark edilmeye başlandığı uyarısında bulundu.

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