ECB üyesinden faiz mesajı

Letonya Merkez Bankası Başkanı Kazaks, ABD'nin gümrük vergisi politikalarının enflasyonu yavaşlatabileceğini ve hatta resesyona neden olabileceğini, ancak bundan sonraki gelişmelerle ilgili görünürlüğün düşük olduğunu söyledi.

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Yeni ekonomik tahminlerin fiyat artışının ECB'nin %2'lik hedefinin altında kaldığını göstermesi halinde mevduat faizinin mevcut seviyesi olan %2,25'ten düşürülebileceğini belirten Kazaks, "Enflasyon hedefin önemli ölçüde ve uzun bir süre altında kalırsa, doğal seçim faiz oranlarını teşvik bölgesine düşürmek olacaktır. Şu anda durum böyle değil" dedi.

Kazaks, son yıllarda yaşanan enflasyon artışının giderek dikiz aynasına yansımasıyla birlikte en azından bir kesintinin daha çok tartışmalı olmayabileceğinin sinyalini verdi. "%2,25'teyiz, soru daha çok %2'nin daha altına inmek zorunda kalıp kalmayacağımızla ilgili. Gerekirse bunu yaparız, ancak bunun gerçekleşmesi ve enflasyon üzerinde daha fazla baskı yaratması için ekonomik tablonun çok daha zayıflaması gerekir" diye konuştu.