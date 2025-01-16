ECB üyesine göre faiz yüzde 2'ye düşecek
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Portekiz Merkez Bankası Başkanı Mario Centeno, Euro Bölgesi'nde enflasyonun genel olarak kontrol altında olması nedeniyle ECB'nin mevduat faizini %2 civarına düşürmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.
16.01.2025 - 09:19 | | Foreks Haber
Centeno, Euro Bölgesi enflasyonunun Aralık ayında %2,4'e yükselmesinin "zaten beklendiğini" ve 2023'ün aynı döneminde enerji malları fiyatlarındaki düşüşü yansıttığını söyledi.
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Centeno, RTP'ye verdiği röportajda "ECB faiz oranı ideal olarak %2'ye yakın değerlere doğru bir yörüngede devam edecek, beklenen yol bu" dedi.
Faizlerin düşürülmesi sürecinin "önümüzdeki birkaç ay içinde kademeli" olması gerektiğini de sözlerine ekleyen Centeno, talep yoluyla enflasyonist baskılar yaratılmaması konusunda uyarıda bulunarak bütçe politikalarında, şirketlerin kar marjlarında ve ücret artışlarında itidal çağrısında bulundu.
Beş yıllık görev süresi Haziran ayında sona erecek olan Centeno, ikinci bir dönem daha görev yapmak istediğini de söyledi.