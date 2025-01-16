ECB üyesine göre faiz yüzde 2'ye düşecek

Centeno, Euro Bölgesi enflasyonunun Aralık ayında %2,4'e yükselmesinin "zaten beklendiğini" ve 2023'ün aynı döneminde enerji malları fiyatlarındaki düşüşü yansıttığını söyledi.

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Centeno, RTP'ye verdiği röportajda "ECB faiz oranı ideal olarak %2'ye yakın değerlere doğru bir yörüngede devam edecek, beklenen yol bu" dedi.

Faizlerin düşürülmesi sürecinin "önümüzdeki birkaç ay içinde kademeli" olması gerektiğini de sözlerine ekleyen Centeno, talep yoluyla enflasyonist baskılar yaratılmaması konusunda uyarıda bulunarak bütçe politikalarında, şirketlerin kar marjlarında ve ücret artışlarında itidal çağrısında bulundu.

Beş yıllık görev süresi Haziran ayında sona erecek olan Centeno, ikinci bir dönem daha görev yapmak istediğini de söyledi.