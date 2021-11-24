'ECB varlık alımlarına devam etmeli'

Fiyatlarda yaşanan yükselişi bir arz şokunun sonucu ve geçici olarak değerlendiren Panetta, bu ortamda ECB'nin yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşılana kadar tahvil piyasasına desteğini devam ettirmesi gerektiğini savundu.

"COVID-19 vaka sayılarında artış ve bazı Euro Bölgesi ülkelerinde pandemi ile ilişkili sınırlamaların yeniden uygulamaya konması, pandeminin henüz sona ermediğini gösteriyor" diye konuşan Panetta, böyle bir ortamda ECB'nin varlık alımlarında ciddi keskin bir azaltımın uygun olmayacağını, politika duruşunda bir sıkılaştırma ile aynı etkiyi yapacağını öne sürdü.

Panetta, enflasyonun geçtiğimiz ay yüzde 4,1'e ulaşmasının tamamen geçici faktörlerin karışımından kaynaklandığı, global arz şoklarının ekonomiye zarar vermekte olduğunu savundu.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Panetta, "Para politikasında erken bir sıkılaştırma ile arz şokunun yarattığı riskler bir talep şokuna dönüşmemeli ve toparlanmayı tehdit altına sokmamalı" ifadelerini kullandı.