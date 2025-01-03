'ECB'den 100 baz puan indirim bekliyorum'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras, ECB'nin ana faiz oranının sonbahara kadar %2'ye düşürülmesini beklediğini söyledi.
03.01.2025 - 09:13 | | Foreks Haber
Skai'ye konuşan Stournaras, "Haziran ayındaki %4 seviyesinden şu anda %3'e gerilemiş durumdayız. Beklenmedik bir durum olmazsa 100 baz puan daha bekliyorum" dedi.
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Avrupa ve Amerika'daki risk faktörlerine atıfta bulunan Stournaras, daha önce de yaptığı bu tahminin "öngörülemeyen koşullara" tabi olduğunu söyledi.