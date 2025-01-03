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Uzmanpara'ECB'den 100 baz puan indirim bekliyorum'
HaberlerUzmanpara'ECB'den 100 baz puan indirim bekliyorum'

'ECB'den 100 baz puan indirim bekliyorum'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras, ECB'nin ana faiz oranının sonbahara kadar %2'ye düşürülmesini beklediğini söyledi.

03.01.2025 - 09:13 | | Foreks Haber
'ECB'den 100 baz puan indirim bekliyorum'

Skai'ye konuşan Stournaras, "Haziran ayındaki %4 seviyesinden şu anda %3'e gerilemiş durumdayız. Beklenmedik bir durum olmazsa 100 baz puan daha bekliyorum" dedi.

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Avrupa ve Amerika'daki risk faktörlerine atıfta bulunan Stournaras, daha önce de yaptığı bu tahminin "öngörülemeyen koşullara" tabi olduğunu söyledi.

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