'ECB'den 100 baz puan indirim bekliyorum'

Skai'ye konuşan Stournaras, "Haziran ayındaki %4 seviyesinden şu anda %3'e gerilemiş durumdayız. Beklenmedik bir durum olmazsa 100 baz puan daha bekliyorum" dedi.

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Avrupa ve Amerika'daki risk faktörlerine atıfta bulunan Stournaras, daha önce de yaptığı bu tahminin "öngörülemeyen koşullara" tabi olduğunu söyledi.