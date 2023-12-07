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ECB'den 150 baz puan faiz indirimi bekliyor

Deutsche Bank, Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) 2024'te 150 baz puan faiz indirimi bekliyor.

07.12.2023 - 09:33 | | Foreks Haber
ECB'den 150 baz puan faiz indirimi bekliyor

Mark Wall liderliğindeki Deutsche Bank ekonomistleri yayınladıkları raporda, "En son enflasyon verileri ve resmi yorumların tonu göz önüne alındığında çok çekingen davrandığımızdan korkuyoruz. Risk şimdi daha erken, daha büyük kesintiler ve ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) daha fazla ayrışabilen bir ECB" değerlendirmesini yaptı.

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Deutsche Bank ekonomistleri, ECB'den ilk faiz indiriminin haziran yerine nisan ayında geleceğini öngörürken, mart ayı için de "önemli bir indirim riski" olduğunu ifade etti.

Ekonomistler, ECB faizinde 2024 sonuna kadar toplamda 150 baz puanlık bir gevşeme olacağını düşünüyor.

Ninety One'da portföy yöneticisi olan Stephanie Niven ise, merkez bankacılarının daha uzun süre daha yüksek bir senaryoya yöneldikleri göz önüne alındığında, Euro bölgesinde faiz indirimlerinin önümüzdeki yılın sonunda gerçekleşmesinin daha olası olduğunu söyledi.

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