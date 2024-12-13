ECB'den daha fazla faiz indirimi bekleniyor

Piyasadaki son fiyatlamalar, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü faiz oranını %3'e indirmesinin ardından gelecek yıl faiz oranını %1,75'e düşüreceğini gösteriyor. Ancak Bloomberg News'un haberine göre Fidelity, borçlanma maliyetlerinin %1,5'e kadar düşebileceğini söylerken, Pimco da daha sert düşüş riskleri görüyor.

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2024'te ABD ve İngiltere tahvil piyasalarından daha iyi performans gösteren Avrupa borçlarında daha fazla yeniden fiyatlandırma ralliyi güçlendirebilir.

Fidelity'de makro ve stratejik varlık tahsisi küresel başkanı Salman Ahmed, piyasanın "beklentilerinden biraz daha şahin olmaya devam ettiğini" söyledi. Ahmed, "Aşağı yönlü riskler gerçekleşirse ECB'nin daha da fazla kesintiye gitme riski var" dedi.

Pimco'da portföy yöneticisi olan Konstantin Veit, "Büyümenin ECB'nin beklediğinden daha zayıf gerçekleşmeye devam edeceğine inanıyoruz ve piyasaların daha düşük terminal oranları fiyatlama potansiyeli görüyoruz. Önümüzdeki aylardaki veri akışı parasal genişlemenin hızını ve ölçeğini belirleyecek" dedi.