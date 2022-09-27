ECB'den faiz artırım beklentileri yükseldi

Jeri Stehn liderliğindeki Goldman Sachs ekonomistleri daha önce yayınladıkları raporlarda faiz oranlarının ekim ve aralık aylarında 50'şer baz puan artırılmasını bekliyordu.

Bugün yayınlanan araştırma notunda "Dördüncü çeyrekte yükselen enflasyonun faiz artırımı hızını aşağı çekmesi zorlaşacak" değerlendirmesine yer verildi.

Goldman Sachs, ECB'nin 2023 yılı Şubat ayı toplantısı için faiz artırım beklentisini de 25 baz puandan 50 baz puana çıkardı.

Stehn liderliğindeki ekonomistler faiz artırım tahminlerinde yaptıkları yukarı yönlü revizyonlar sonrasında ECB'nin faiz oranını yüzde 2,75'e yükselteceğini ve politikayı daha net şekilde sınırlayıcı bir bölgeye taşıyacağını da savundu.