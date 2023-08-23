ECB’den faiz artırımı beklentileri geriledi
PMI verileri sonrası Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) faiz artırımı beklentileri geriledi.
23.08.2023 - 11:57 |
Fransa, Almanya ve Euro Bölgesi'nde açıklanan PMI verileri sonrasında ECB'den faiz artırımı beklentileri geriledi.
Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivite ağustos ayında 33 ayın en düşük seviyesini gördü.
Veriler öncesinde ECB'nin eylülde faizi 25 baz puan artırması olasılığını yüzde 60 olarak fiyatlayan piyasalarda bu olasılık yüzde 40 civarına çekildi.