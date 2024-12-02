ECB'den faiz indirimi beklentisini revize etti
JP Morgan Chase, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Ocak ayında 50 baz puan faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentisini Aralık ayı olarak revize etti.
02.12.2024 - 09:14 | | Foreks Haber
JP Morgan Chase, Euro Bölgesi'nin yavaşlayan ekonomik faaliyetlerini gerekçe göstererek Avrupa Merkez Bankası'ndan yarım puanlık faiz indirimi çağrısını Aralık ayına çekti.
Haberin Devamı
JP Morgan daha önce politika yapıcıların gevşeme hızını artırmak için Ocak ayına kadar beklemelerini bekliyordu. Ekonomist Greg Fuzesi, "Keskin PMI düşüşü, yavaşlayan hizmet enflasyonu ivmesi, kalıcı ticaret belirsizliği olasılığı ve kısıtlayıcı oranların başlangıç noktası göz önüne alındığında durum güçlü görünüyor" dedi.