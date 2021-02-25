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25.02.2021 - 15:04 | | DHA

ECB'den parasal genişleme açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yürütme Kurulu Üyesi Philip Lane, pandeminin neden olduğu enflasyonu düşürücü baskılar yeterince dengelendikten sonra bile bankanın, 'uzun bir süre boyunca bol miktarda parasal genişlemeyi sürdürmesi' gerekeceğini söyledi.

ECB'den parasal genişleme açıklaması
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Lane ayrıca, koronavirüs pandemisi sonrasında ECB'nin karşı karşıya kalacağı bir başka zorluğun, "para politikası duruşunun enflasyonun orta vadeli hedefe zamanında ve sağlam bir şekilde yakınsamasını sağlamak" olacağının da altını çizdi.

Lane, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın da daha önce vurguladığı, bankanın uzun vadeli nominal tahvil gelirlerindeki gelişmeleri de yakından izlediği sözlerini de yineledi.

ECB'nin, "piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde ve pandeminin öngörülen enflasyon hedefi üzerindeki aşağı yönlü etkisine karşı geliştirilen politikalarla tutarsız olan finansman koşullarının sıkılaşmasını önlemek amacıyla" tahvil satın alacağına ilişkin de güvence verdi.

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