Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara 'ECB'den peş peşe faiz indirimleri beklenmemeli'
Haberler Uzmanpara 'ECB'den peş peşe faiz indirimleri beklenmemeli'

'ECB'den peş peşe faiz indirimleri beklenmemeli'

Bundesbank Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Joachim Nagel, enflasyon hedefe doğru ilerlese bile Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran ayındaki faiz indirimini bir sonraki ay başka bir hamleyle takip etmemesi gerektiğini söyledi.

22.05.2024 - 09:14 | | Foreks Haber
'ECB'den peş peşe faiz indirimleri beklenmemeli'

Nagel, Handelsblatt, Les Echos, Corriere della Sera ve El Mundo gazetelerine verdiği ortak mülakatta, "Haziran ayında faizlerin ilk kez düşürülmesi, sonraki Yönetim Konseyi toplantılarında faizleri daha da düşüreceğimiz anlamına gelmez. Otomatik pilotta değiliz" dedi.

Haberin Devamı

Nagel, son olarak %2,4 olarak ölçülen enflasyonun, ECB'nin %2'lik hedefine doğru düşüş eğilimini sürdürmeden önce birkaç ay boyunca mevcut seviyeler civarında dalgalanacağını söyledi.

Joachim Nagel "Başta enerji fiyatları olmak üzere bazı fiyatlar dalgalanma eğiliminde olduğundan enflasyonun biraz yükseldiği aylar olabilir. Genel olarak, enflasyonun %2'lik hedefimize doğru düşmeye devam etmesini ve 2025 yılında bu hedefe ulaşmasını bekliyorum" diye konuştu.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan Cumhurbaşkanıyla görüştü

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan Cumhurbaşkanıyla görüştü
Meteoroloji hava durumu haritasını güncelledi! 10 il için kritik uyarı

Meteoroloji hava durumu haritasını güncelledi! 10 il için kritik uyarı