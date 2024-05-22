'ECB'den peş peşe faiz indirimleri beklenmemeli'

Nagel, Handelsblatt, Les Echos, Corriere della Sera ve El Mundo gazetelerine verdiği ortak mülakatta, "Haziran ayında faizlerin ilk kez düşürülmesi, sonraki Yönetim Konseyi toplantılarında faizleri daha da düşüreceğimiz anlamına gelmez. Otomatik pilotta değiliz" dedi.

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Nagel, son olarak %2,4 olarak ölçülen enflasyonun, ECB'nin %2'lik hedefine doğru düşüş eğilimini sürdürmeden önce birkaç ay boyunca mevcut seviyeler civarında dalgalanacağını söyledi.

Joachim Nagel "Başta enerji fiyatları olmak üzere bazı fiyatlar dalgalanma eğiliminde olduğundan enflasyonun biraz yükseldiği aylar olabilir. Genel olarak, enflasyonun %2'lik hedefimize doğru düşmeye devam etmesini ve 2025 yılında bu hedefe ulaşmasını bekliyorum" diye konuştu.