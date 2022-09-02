'ECB'nin aşırı şahin olması büyük olasılık'

ECB'nin 8 Eylül'de yapacağı Yönetim Konseyi toplantısına yönelik beklentilerini ortaya koyan Societe Generale stratejistleri Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyonun bir yıl veya daha fazla cari seviyenin üzerinde kalmaya devam edeceğine işaret ederek ECB'nin aşırı şahin bir duruşa yönelebileceğini öngördüklerini bildirdi.

Stratejistler ECB'nin aşırı şahin bir karar almasının daha düşük büyüme ve yüksek işsizliği beraberinde getirebileceğini de ifade etti.

Avrupa'da enflasyonun daha da yükselmesini bekleyen ekonomistler, ECB'nin 8 Eylül toplantısında faizi 70-75 baz puan artıracağını fiyatlıyor.