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'Destekleyici para politikası devam etmeli'

Francois Villeroy de Galhau, "Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) destekleyici para politikası devam etmeli." ifadelerini kullandı.

18.05.2021 - 11:55 | | Foreks
'Destekleyici para politikası devam etmeli'

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Euro Bölgesi'nde uzun süreli, yüksek enflasyona dönülmesi yönünde herhangi bir risk görmediğini söyledi. Euro Bölgesi için enflasyon riskini önemsemeyen Villeroy, ECB'nin destekleyici, genişlemeci para politikasını sürdürmesi gerektiğini savundu.

Villeroy, "Bugün itibarıyla Euro Bölgesi'nde uzun süreli, kalıcı bir enflasyon riski yok. Bu nedenle ECB'nin para politikasının çok destekleyici olmaya devam etmesinden kuşkum yok" diye konuştu.

Francois Villeroy de Galhau, Fransa ekonomisinin 2021 yılında en az yüzde 5,5 büyümesini beklediklerini de söyledi.

Villeroy, katıldığı bir webinarda yaptığı konuşmada, Fransız ekonomisinin Avrupa'daki benzerlerinden daha iyi performans göstermekte olduğunu savundu.

Fransa Merkez Bankası, Fransa ekonomisine yönelik tahminlerini Haziran ayında güncelleyecek.

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