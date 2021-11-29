'ECB'nin faiz artırımına gitmesi mümkün değil'

Büyüme görünümü için risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğini vurgulayan de Cos, var olan verilerin ve yapılan analizlerin ECB'nin faiz artırımına gitmek için ortaya koyduğu şartların gelecek yıl içinde gerçekleşmesinin mümkün görünmediğini söyledi.

Madrid'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan de Cos, enflasyon oranlarında yaşanan yükselişlerin birkaç ay önce öngörülenden daha güçlü ve daha ısrarcı olduklarının kanıtlanmasına rağmen geçici olmalarının beklenmeye devam edildiğini vurguladı. "Daha fazla şok yaşanmadığı takdirde enflasyonun önümüzdeki dönem içinde aşağı gelmeye başlaması gerekli" ifadelerini kullanan de Cos, ancak fiyatlarda kademeli olarak normalleşme senaryosunun etrafında bazı belirsizlikler olduğunu da belirtti.

ECB olarak hedeften geçici ayrılmış enflasyona kanıt için para politikasında erken bir sıkılaştırmadan kaçınmayı amaçladıklarını da ifade eden de Cos, "Benim görüşüme göre konu para politikasını ayarlamaya geldiğinde ihtiyatlı davranma tarafında olmak gerekli" diye konuştu.