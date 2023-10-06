'ECB'nin faiz artırımına karşı eli güçlendi'

Galhau uzun vadeli tahvil getirilerindeki son artışın finansman koşullarını sıkılaştırdığını ve bu nedenle ECB'nin ek bir faiz artırımına karşı durumu güçlendirdiğini söyledi.

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Almanya'da yayınlanan Handelsblatt gazetesine konuşan Villeroy, "Son faiz artırımından bu yana iyi enflasyon rakamları elde ettik ve buna paralel olarak uzun vadeli faiz oranlarında bir artış oldu. Aşırı olduğu düşünülebilir ama Avrupa ekonomisinde finansman koşullarının sıkılaşmasına yardımcı oluyor. Dolayısıyla bugün ECB faizlerinde ek bir artışın haklı olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Villeroy faizlerin artık bir platoda gerektiği kadar yüksek kalmasının muhtemel olduğunu ve Atlantik'in her iki yakasında da piyasaların faiz indirimi beklentilerinin geçmişte fazla iyimser olduğunu söyledi.