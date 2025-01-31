'ECB'nin faiz indirimi beklenenden fazla olur'

Allen-Reynolds, "ECB'nin mevduat faizini %3'ten %2.75'e düşürme kararı sürpriz olmadı ve buna eşlik eden açıklama, yaygın olarak beklendiği gibi daha fazla indirimin geleceğini ima ediyor. Bankanın faiz oranlarını çoğu yatırımcının beklediğinden daha fazla düşürmek zorunda kalacağını düşünüyoruz" dedi.

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Allen-Reynolds açıklamanın bir öncekine benzer olmasına rağmen, "Genel ton, politika yapıcıların enflasyonun yakında sürdürülebilir bir şekilde hedefe döneceğinden emin olduklarını gösteriyor" değerlendirmesini de yaptı.

Ayrıca merkez bankasının politikanın hala "kısıtlayıcı" olduğunu yinelediğine dikkat çeken Allen-Reynolds, "Politika yapıcıların artık faiz oranlarının kısıtlayıcı olması gerektiğini düşünmedikleri göz önüne alındığında, bu önümüzdeki toplantılarda daha fazla faiz indirimi beklediklerine dair oldukça açık bir sinyal" dedi.