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'ECB'nin faiz kararı tartışmaya açık'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin eylül ayında alacağı faiz kararının hala tartışmaya açık olduğunu söyledi.

01.09.2023 - 09:43 |
'ECB'nin faiz kararı tartışmaya açık'

Guindos bankanın faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaştığını ancak iki hafta sonraki toplantıya kadar para politikasını daha da sıkılaştırıp sıkılaştırmamasının tartışılmaya devam edileceğini söyledi.

"Enflasyonu yüzde 2 hedefine getirmek için çalışmaya devam etmemiz gerekiyor" diye konuşan Guindos, "Eylüldeki faiz kararı hala tartışmaya açık. Faiz artırımı sürecinin son aşamasındayız" dedi.

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