'ECB'nin faiz kararı tartışmaya açık'

Guindos bankanın faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaştığını ancak iki hafta sonraki toplantıya kadar para politikasını daha da sıkılaştırıp sıkılaştırmamasının tartışılmaya devam edileceğini söyledi.

"Enflasyonu yüzde 2 hedefine getirmek için çalışmaya devam etmemiz gerekiyor" diye konuşan Guindos, "Eylüldeki faiz kararı hala tartışmaya açık. Faiz artırımı sürecinin son aşamasındayız" dedi.