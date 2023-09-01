'ECB'nin faiz kararı tartışmaya açık'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin eylül ayında alacağı faiz kararının hala tartışmaya açık olduğunu söyledi.
01.09.2023 - 09:43 |
Guindos bankanın faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaştığını ancak iki hafta sonraki toplantıya kadar para politikasını daha da sıkılaştırıp sıkılaştırmamasının tartışılmaya devam edileceğini söyledi.
"Enflasyonu yüzde 2 hedefine getirmek için çalışmaya devam etmemiz gerekiyor" diye konuşan Guindos, "Eylüldeki faiz kararı hala tartışmaya açık. Faiz artırımı sürecinin son aşamasındayız" dedi.