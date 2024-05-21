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Uzmanpara 'ECB'nin faiz mesajı eurodaki ralliyi durdurdu'
Haberler Uzmanpara 'ECB'nin faiz mesajı eurodaki ralliyi durdurdu'

'ECB'nin faiz mesajı eurodaki ralliyi durdurdu'

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) haziranda yapılacak bir faiz indirimini sürdürmeyeceği mesajı eurodaki ralliyi durdurdu.

21.05.2024 - 13:50 | | Foreks Haber
'ECB'nin faiz mesajı eurodaki ralliyi durdurdu'

Societe Generale, Avrupa'da faizlerin haziranda düşeceği ancak temmuzda düşmeyeceği yönündeki sürekli verilen mesajların, eurodaki ralliyi durdurduğunu, ancak henüz büyük bir düzeltmeyi tetiklemediğini söyledi.

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Societe Generale yayınladığı raporda, "EUR/USD için 1,09, yakında onu kırmak için yeterince iyi veriler almazsak bir tavan gibi görünüyor, euro için olmasa da, yarın manşet ve çekirdek oranları aşağı çeken güçlü baz etkilerine sahip TÜFE verilerini gören sterlin için daha düşük bir sürüklenme muhtemel hale geliyor" dedi.

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