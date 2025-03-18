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'ECB'nin faizi düşürmesi gerekebilir'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, ECB'nin faiz oranlarını düşürmeye devam etmesi gerekebileceğini söyledi.

18.03.2025 - 13:57 | | Foreks Haber
'ECB'nin faizi düşürmesi gerekebilir'

ECB üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, ticari belirsizliğin kısa vadede Avrupa ekonomisi üzerinde baskı yarattığını ve savunma yatırımlarından gelecek herhangi bir desteğin daha sonraya kalacağını, dolayısıyla ECB'nin faiz oranlarını düşürmeye devam etmesi gerekebileceğini söyledi.

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Rehn, “Ticaret politikasıyla ilgili olarak, yaygın belirsizlik nedeniyle etki oldukça ani. Artan gümrük tarifeleri, ekonomi uyum sağlamadan önce büyüme üzerinde baskı yaratacaktır” dedi.

Rehn, Avrupa'nın kıtanın güvenlik düzenindeki bir değişimin ortasında savunma harcamalarını artırma çabasının bu arada GSYH'yi artıracağını söyledi. Ancak bunun biraz zaman alacağını belirtti.

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