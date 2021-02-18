ECB'nin karı azaldı

ECB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın bilançosunun toplam büyüklüğü geçen yıl bir önceki yıla göre 112 milyar euro artarak 569 milyar euroya yükseldi.

Bankanın karı da söz konusu dönemde 722 milyon euro azalarak 1 milyar 643 milyon euroya geriledi.

Bankanın, 2020 yılında faizden kazandığı gelir 2019’deki 2 milyar 686 milyon eurodan 2 milyar 17 milyona düşerken, personel için harcadığı miktar ise 566 milyon eurodan 646 milyon euroya yükseldi.

İhtiyaç akçesi hariç bankanın karı Euro Bölgesi içinde yer alan merkez bankaları arasında paylaştırılacak.