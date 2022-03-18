'ECB'nin tahminleri geçersiz hale geldi'

Ignazio Visco, Euro Bölgesi ekonomik görünümünün son 14 günde yaşanan gelişmeler ile kötüleştiğini bildirdi. Visco, ECB'nin daha bir hafta önce yaptığı projeksiyonların halihazırda eskidiğini ve geçmişte kaldığını belirtti.

Frankfurt'ta düzenlenen bir konferansta konuşan Visco, "Görünüm 28 Şubat'tan bu yana ağır şekilde kötüleşti. Yaptığımız projeksiyonların eskidiğine, modasının geçtiğine inanmamız için zemin var" dedi.

Visco, enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan şokun hanehalklarına, özellikle düşük gelirli kesimlere sert darbe vuracağını düşündüğünü de ifade etti.