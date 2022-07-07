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'ECB’nin tahvil getiri aracı etkili olacak'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, "Tahvil getiri farklarında ayrışma ile mücadele aracımızın etkili olacağından kuşkum yok" dedi.

07.07.2022 - 14:35 |
'ECB’nin tahvil getiri aracı etkili olacak'

ECB Üyesi Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin üye ülkelerin tahvil getirileri arasındaki haksız ayrışmalar ile başa çıkmak için dizayn etmekte olduğu aracın etkin bir koruma sağlayacağından kuşkusu olmadığını söyledi.

Galhau konuşmasında "Dizayn edilecek araç konusunda siyasi endişelerim yok. Para politikası aracı olarak etkili olabilmesi için tüm Euro Bölgesi ekonomik aktörlerine aktarılabilir olması gerekli" dedi.

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