'Ekim ayı enflasyon verileri iyi görünüyor'

Detroit Ekonomi Kulübü'nde konuşan Goolsbee düşen mal fiyatlarının, iyileşen hizmet ve konut enflasyonunun çekirdek enflasyondaki yavaşlamaya katkıda bulunduğunu belirterek, "Eğer rakamları ayrıştırırsanız, her bir rakamda hala yavaş ama net bir ilerleme var gibi görünüyor" dedi.

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Son yüzyılda tüketici fiyat endeksinde savaşa bağlı olmayan en büyük bir yıllık düşüşün 1981'den 1982'ye %4'ten fazla bir düşüş olduğunu hatırlatan Goolsbee, 2023'te "buna eşit olabilir hatta geçebiliriz ve bunu hiçbir zaman %4'ün üzerine çıkmayan bir işsizlik oranıyla yapabiliriz" dedi.

Goolsbee, "İlerleme devam ediyor, ancak hala katetmemiz gereken bir yol var" dedi.

İleriye dönük olarak enflasyon verilerine odaklandığını ve aşırı ısınmayı dışsal bir şoktan daha az risk olarak gördüğünü söyleyen Goolsbee, "Önümüzdeki birkaç çeyrekte daha fazla ilerlemenin anahtarı konut enflasyonuna ne olacağı olacak. Daha genel olarak enflasyon düşerken yolda her zaman bazı tümsekler vardır" ifadelerini kullandı.