'Ekonomi dönüm noktasında'

ECB'nin piyasa operasyonlarından sorumlu isim olan Schnabel, finansal şartların olumlu olmaya devam etmesini beklediğini ifade ederken, "Artan getiriler toparlanmada gelinen dönüm noktasında doğal bir gelişme. Bu bizim beklediğimiz ve görmek istediğimiz bir şeydi" diye konuştu.

Schnabel konuşmasında reel, enflasyondan arındırılmış faizlerin genel olarak durağan olduğunu da vurgularken, ECB politikasının PEPP sonrasında bile gevşek olmayı sürdüreceğini ifade etti.