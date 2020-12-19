Ekonomi Nedir? Makroekonomi, Mikroekonomi Ve Karmaekoni Anlamları

Ekonominin birçok tanımı yapılabilir. İlk insanlardan bu yana, toplumlar karmaşıklı bir yapı haline gelmeye başladıkça, ekonominin de gelişime uğradığı gözlemlenmiştir. Örnek verilecek olursa eğer Sümerler, mal ve paraya dayanarak büyük ölçekli bir ekonomi oluşturmuşlardır.

Ekonomi Nedir?



Ekonomi; tüketim, ticaret, dağıtım ve üretim, ithalatlar ve ihracatlardan oluşmuş olan insan etkinliğidir. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan her türlü faaliyeti içerir.



Ekonomi belli bir bölge içindeki ekonomik sistemlerden oluşur. Bu sistemler o bölgedeki işgücü, sermaye, doğal kaynak; üretim, ticaret ile dağıtımda rol almış olan ekonomik kuruluşları ve o bölgelerdeki mal ile hizmetlerin tüketimini içermektedir. Bir ekonomi teknolojik evrimi, tarihi ve sosyal organizasyonu ile coğrafya, doğal kaynaklar, gelir ve ekoloji gibi farklı ana faktörlerin birleşmesiyle oluşmaktadır.



Ekonomi sözcüğü; "oikia" (Yunanca: ev) ve "nomos" (Yunanca: kural) kökünden gelir, "ev yönetimi" anlamına gelmektedir.



Tüm meslekler, kuruluşlar ya da ekonomik faaliyetler ekonomiye katkıda bulunmaktadır. Tüketim, tasarruf ve yatırım ekonominin temelde çekirdek öğelerindendir ve pazarın dengelerini belirler. Ekonominin birincil, ikincil ve de üçüncül olmak üzere üç sektörü vardır.



Tarihten bu yana toplumlar karmaşıklaştıkça ekonomi de gelişir. Sümerler mal ve paraya dayanan büyük ölçekteki bir ekonomiyi oluştururken, günümüzdeki anlamı ile ilk ekonomiyi Babilliler ve de komşu şehir devletleri kurmuşlardır.



Mikroekonomi Nedir?



Mikroekonomi, ekonomiyi tüketiciler ile firmalarla ve endüstriler düzeyinde inceleyen bir disiplindir. Yunancada mikros kelimesinden türemiş olan mikro iktisatta, iktisadi meseleler ile etkinlikler üzerinde durulur; neler üretilecek, nasıl üretilecek, kimler için üretilecek, dağılımda - üretimde - bölüşümde etkinlikler var mı sorularını incelenmeye çalışır. Aslında gerek mikro iktisatta gerekse makro iktisatta bir ekonomideki karar birimleri, tüketicilerin ve firmaların, nasıl karar aldıkları ile ve piyasada birbirlerini nasıl etkiledikleri analiz edilmektedir.



Makroekonomi Nedir?



Makroekonomi, ekonomi biliminin, toplam tüketimi, toplam üretimi, toplam tasarruf, toplam yatırımı, toplam gelir (millî gelir) ve istihdam gibi toplamda olan büyüklüklerini inceleyen ve bunlar ile ilgili çözümleme ve bununla birlikte çıkarımlar yapan alt dalıdır. Mikroekonomiden farklı olarak, ekonomiyi tamamen bir bütün olarak ele alır ve makro denge çözümlemeleri üzerinde çalışır. İşsizlik, enflasyon, toplam üretim ve tüketim, gelir dağılımı makroekonominin temel konuları olarak sayılabilir. Kurucusu John Maynard Keynes olarak bilinir. Keynes 1930 tarihine kadar temel ekonomik karar birimlerinin (tüketici, firma ve endüstri) seviyesinden bakılan ekonomi bilimine yepyeni bir boyut kazandırmış, toplamdaki talep kavramını gündeme getirerek işsizlik ve toplam üretim gibi konuları bununla açıklamaya çalışmıştır.



Karma Ekonomi Nedir?



Karma bir ekonomi, çeşitli şekillerdeki piyasa ekonomilerinin unsurlarını planlı olarak ekonomilerin unsurları ile devlet müdahaleciliği ile serbest piyasaları ya da özel teşebbüsün kamu girişimiyle harmanlayan bir ekonomik sistem olarak tanımlanabilir. Bu sebeple, karma ekonominin tek bir tanımı yoktur. Tanımlardan biri, özellikle güçlü olan düzenleyici gözetime ve piyasalara kapsamlı müdahalelere sahip olan kapitalist piyasa ekonomilerine atıfta bulunan ve devlet müdahaleciliği ile piyasaların bir karışımı hakkındadır. Diğer tanım ise doğası gereğince apolitiktir ve kesinlikle özel teşebbüsle kamu teşebbüsünün karışımını içeren bir ekonomiye atıfta bulunmaktadır.