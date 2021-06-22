'Ekonomi sürekli bir iyileşme gösteriyor'

Bugün, Temsilciler Meclisi Koronavirüs Krizi Alt Komitesi'ne yapacağı sunumu önceden basına dağıtan Fed Başkanı, bu sunumunda cari para politikasının detaylarına yer vermedi veya Fed'in fiyatlardaki hızlı artıştan kaynaklı olarak ekonomiye desteğinin bir kısmını geri çekme planlarını hızlandırması olasılığına değinmedi.

Ekonominin bu yıl hızlı bir büyüme göstermekte olduğunu ve istihdam piyasasının inişli çıkışlı bir iyileşme ortaya koyduğunu ifade eden Powell, "İstihdam artışı, aşılamanın artması, halihazırda aşağı yönlü baskı yapan pandemi ile ilişkili bazı faktörlerin hafiflemesi ile birlikte önümüzdeki aylarda toparlanacak." diye konuştu. Powell, enflasyonda son dönemde görülen artışın da arz tarafında pandemi ile ilişkili yaşanan darboğazlar gibi azalacağını vurguladı.

Powell, "Aşılamada ilerlemenin devam etmesi daha normal ekonomik şartlara bir dönüşü destekleyecek." dedi.