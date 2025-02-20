'Ekonomik görünüme güven azaldı'

Bostic, politika yapıcılar ekonominin nasıl geliştiğini değerlendirirken ve Trump yönetiminin yeni politikalarını sindirirken bu yıl faiz indirimlerinin hala masada olduğunu söyledi. Bostic,"Masadan hiçbir şey kaldırmıyorum. Masaya fazladan bir şey de koymuyorum" dedi.

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Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin beklenenden daha yüksek çıkmasının ardından Bostic, enflasyondaki "inişli çıkışlı" seyrin "çok şaşırtıcı" olmadığını değerlendirdi.

Yahoo Finance'a konuşan Bostic, "Şu anda en büyük soru, bu veri noktasının yeni bir trendi mi yoksa sadece yoldaki bir tümseği mi temsil ettiği. Ben ve ekibim önümüzdeki birkaç ay boyunca Ocak ayı rakamlarından doğru sonucu çıkardığımızdan emin olmak için bunu inceleyeceğiz" dedi.

Bostic, Fed'in geçtiğimiz Eylül ayında başlayan ve 2024'ün sonuna doğru tam bir yüzde puanlık indirim anlamına gelen gevşeme döngüsünde çok ileri gittiğinden endişe etmediğini söyledi.

"Çok fazla indirim yaptığımızı düşünmüyorum. Hala kısıtlayıcı bir pozisyondayız ve ihtiyacımız olan da bu" diye konuşan Bostic, ayrıca Fed'in gösterge politika faizinin enflasyonu düşürmek için yeterince yüksek olduğunu düşündüğünü belirtti.