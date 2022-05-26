Ekonomik güven endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi nisan ayında 94,7 iken mayıs ayında %2,1 oranında artarak 96,7 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki yükselişlerden kaynaklandı.

Bir önceki aya göre mayıs ayında tüketici güven endeksi %0,4 oranında artarak 67,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %6,1 oranında artarak 121,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,7 oranında artarak 121,4 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,7 oranında azalarak 107 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,2 oranında azalarak 81,6 değerini aldı.