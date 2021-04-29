Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Ekonominin parasal desteklere ihtiyacı var'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Ekonominin parasal desteklere ihtiyacı var'
ABONE OL

'Ekonominin parasal desteklere ihtiyacı var'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "Ekonominin mali ve parasal desteklere ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

29.04.2021 - 10:04 | | Foreks
'Ekonominin parasal desteklere ihtiyacı var'

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa ekonomisinin halen parasal ve mali teşviklere ihtiyaç duyduğunu, krizin en kötü döneminin geride kaldığını söylemek için erken olduğunu söyledi.

Euro Bölgesi ekonomisinin yılın ikinci yarısında güçlü toparlanma gösterebileceğini ifade eden Lagarde, "Nüfusun %70'i Haziran ayı sonu itibarıyla aşılanmış olabilir" ifadelerini kullandı.

Lagarde, "Aşılamaların hızlandığı ortamda tünelin sonunda ışığın göründüğünü söyleyebiliriz, ancak aşağı yönlü riskler halen var" şeklinde konuştu.

GÜNCEL HABERLER

Prof. Dr. Enginyurt: İl dışından gelenler vakaları artırıyor, Karadeniz’e akmayın

Prof. Dr. Enginyurt: İl dışından gelenler vakaları artırıyor, Karadeniz’e akmayın

Almanya'da bıçaklı saldırı: 4 ölü

Almanya'da bıçaklı saldırı: 4 ölü

Esenyurt'ta denetim! Tek tek kontrol edildi

Esenyurt'ta denetim! Tek tek kontrol edildi

TMO patates ve soğan üreticisine 25 milyon liralık ödeme yaptı

TMO patates ve soğan üreticisine 25 milyon liralık ödeme yaptı

Küresel LNG ithalatı azalmadı

Küresel LNG ithalatı azalmadı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Prof. Dr. Enginyurt: İl dışından gelenler vakaları artırıyor, Karadeniz’e akmayın

Prof. Dr. Enginyurt: İl dışından gelenler vakaları artırıyor, Karadeniz’e akmayın

Sıradaki Haber
Elektrik ve doğal gaz faturaları ile ilgili flaş karar!

Elektrik ve doğal gaz faturaları ile ilgili flaş karar!

Sıradaki Haber
Bir ilk: Tarihe geçen detay!

Bir ilk: Tarihe geçen detay!

Sıradaki Haber
e-Devlet çalışma izin (muafiyet) belgesi nasıl alınır, çıkartılır? İzin belgesi alma...

e-Devlet çalışma izin (muafiyet) belgesi nasıl alınır, çıkartılır? İzin belgesi alma...

Sıradaki Haber