'Ekonominin parasal desteklere ihtiyacı var'

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa ekonomisinin halen parasal ve mali teşviklere ihtiyaç duyduğunu, krizin en kötü döneminin geride kaldığını söylemek için erken olduğunu söyledi.

Euro Bölgesi ekonomisinin yılın ikinci yarısında güçlü toparlanma gösterebileceğini ifade eden Lagarde, "Nüfusun %70'i Haziran ayı sonu itibarıyla aşılanmış olabilir" ifadelerini kullandı.

Lagarde, "Aşılamaların hızlandığı ortamda tünelin sonunda ışığın göründüğünü söyleyebiliriz, ancak aşağı yönlü riskler halen var" şeklinde konuştu.