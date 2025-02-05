'Ekonomiyi değerlendirmek zaman alabilir'

Daly, salı günü yaptığı açıklamada Fed'in bir sonraki faiz hamlesini değerlendirirken, gelen ekonomik verileri ve Trump yönetimi tarafından yapılan herhangi bir gümrük tarifesi, göç ve diğer politika değişikliklerinin etkisini incelemek için zaman ayırabileceğini söyledi.

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Daly, "Belirsizlik felç değildir. Bu sadece elimizdeki bilgileri izlerken dikkatli ve düşünceli olmanız gerektiği anlamına gelir. Bir politika yapıcı olarak 2025'e bu şekilde yaklaşıyorum. Merkez bankası daha fazla faiz indirimine karar verirken, hem ekonomi hem de herhangi bir politika değişikliği konusunda neler geleceğine bakmak için zaman ayırabiliriz" dedi.

San Francisco Fed Başkanı ayrıca enflasyonu %2'ye düşürme işinin henüz bitmediğini söyledi ve 'Enerjimin %100'ünü bu göreve adıyorum' diye konuştu.

Daly, New York Times'a verdiği demeçte, politika yapıcıların bu yıl 50 baz puanlık faiz indirimi için geniş destek gösteren Aralık projeksiyonları konusunda hala rahat olduğunu da söyledi.